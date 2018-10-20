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Парламент Македонии проголосовал за новое название страны

Новости » Общество    20.10.2018 - 02:56
Фото: флаг Македонии (flickr.com/Santa Fe Relocation Services)
Фото: флаг Македонии (flickr.com/Santa Fe Relocation Services)

За название Северная Македония проголосовало большинство депутатов

Парламент Македонии большинством голосов поддержал изменения в конституцию, согласно которым страна получит новое название - Северная Македония. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В то же время голосование в парламенте было признано состоявшимся только со второго раза: результаты первого отменили по настоянию спикера, требовавшего поименного голосования.

За новое название проголосовали 80 из 120 парламентариев.

Ранее в Евросоюзе призвали Македонию продолжить шаги по устранению конфликта с Грецией из-за названия страны.

Напомним, 9 октября правительство Македонии запустило процедуру переименования страны, но 18 октября парламент не вынес, как планировалось, на голосование предложение правительства о внесении изменений в Конституцию для изменения названия страны на Республику Северная Македония.

На прошедшем 30 сентября референдуме в Македонии более 90 % граждан поддержали изменение названия страны.

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