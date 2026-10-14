Перехоплювачі не можуть наздоганяти реактивні "шахеди" через обмеження Starlink, - джерело

Завдяки зверненню Генштабу та Міноборони до SpaceX вдалося забезпечити стабільну роботу Starlink на швидкості до 160 км/год. Але таке обмеження все одно суттєво шкодить боротьбі з реактивними "шахедами" росіян.
Про це РБК-Україна стало відомо від обізнаного співрозмовника із сектору Сил безпеки та оборони.
"SpaceX ввели ліміт у 160 км/год, але щось глюкнуло, і ліміт плавав у межах 80-160 км/год, у тому числі на лінії фронту. Міноборони та Генштаб звернулися до компанії зі скаргою, надали приклади, у SpaceX відповіли, що ситуацію виправлять, проте ліміт у 160 км/год залишиться", - розповіло джерело.
За його словами, перехоплювачі, які показали найбільшу ефективність у збитті реактивних дронів росіян, не зможуть наздоганяти їх за такого ліміту швидкості.
"Але зараз забезпечуємо альтернативи та продовжуємо комунікацію з SpaceX", - додав співрозмовник.
Нагадаємо, з ночі українські військові зафіксували, що термінали Starshield ("військовий пакет" Starlink), які встановлюють на безпілотниках, ловлять зв'язок лише на швидкості до 160 км/год.
При цьому були випадки, коли зв'язок пропадав і на нижчих швидкостях.
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія використала таку ситуацію та організувала одну з найбільших атак на Україну.
Зокрема, під масованою атакою кілька годин перебуває Кіровоградська область.
Також вибухи протягом дня лунали і у західних областях.