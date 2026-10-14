Перехоплювачі не можуть наздоганяти реактивні "шахеди" через обмеження Starlink, - джерело

"SpaceX ввели ліміт у 160 км/год, але щось глюкнуло, і ліміт плавав у межах 80-160 км/год, у тому числі на лінії фронту. Міноборони та Генштаб звернулися до компанії зі скаргою, надали приклади, у SpaceX відповіли, що ситуацію виправлять, проте ліміт у 160 км/год залишиться", - розповіло джерело.

За його словами, перехоплювачі, які показали найбільшу ефективність у збитті реактивних дронів росіян, не зможуть наздоганяти їх за такого ліміту швидкості.

"Але зараз забезпечуємо альтернативи та продовжуємо комунікацію з SpaceX", - додав співрозмовник.

Starlink працює з обмеженнями

Нагадаємо, з ночі українські військові зафіксували, що термінали Starshield ("військовий пакет" Starlink), які встановлюють на безпілотниках, ловлять зв'язок лише на швидкості до 160 км/год.

При цьому були випадки, коли зв'язок пропадав і на нижчих швидкостях.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія використала таку ситуацію та організувала одну з найбільших атак на Україну.