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Перехоплювачі не можуть наздоганяти реактивні "шахеди" через обмеження Starlink, - джерело

23:13 14.10.2026 Ср
2 хв
aimg Мілан Лєліч aimg Іван Носальський
Ілюстративне фото: українські дрони-перехоплювачі не можуть збивати реактивні дрони (Getty Images)

Завдяки зверненню Генштабу та Міноборони до SpaceX вдалося забезпечити стабільну роботу Starlink на швидкості до 160 км/год. Але таке обмеження все одно суттєво шкодить боротьбі з реактивними "шахедами" росіян.

Про це РБК-Україна стало відомо від обізнаного співрозмовника із сектору Сил безпеки та оборони.

"SpaceX ввели ліміт у 160 км/год, але щось глюкнуло, і ліміт плавав у межах 80-160 км/год, у тому числі на лінії фронту. Міноборони та Генштаб звернулися до компанії зі скаргою, надали приклади, у SpaceX відповіли, що ситуацію виправлять, проте ліміт у 160 км/год залишиться", - розповіло джерело.

За його словами, перехоплювачі, які показали найбільшу ефективність у збитті реактивних дронів росіян, не зможуть наздоганяти їх за такого ліміту швидкості.

"Але зараз забезпечуємо альтернативи та продовжуємо комунікацію з SpaceX", - додав співрозмовник.

Starlink працює з обмеженнями

Нагадаємо, з ночі українські військові зафіксували, що термінали Starshield ("військовий пакет" Starlink), які встановлюють на безпілотниках, ловлять зв'язок лише на швидкості до 160 км/год.

При цьому були випадки, коли зв'язок пропадав і на нижчих швидкостях.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія використала таку ситуацію та організувала одну з найбільших атак на Україну.

Зокрема, під масованою атакою кілька годин перебуває Кіровоградська область.

Також вибухи протягом дня лунали і у західних областях.

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ППОStarlinkВійна в УкраїніДрони