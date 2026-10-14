RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине

Перехватчики не могут догонять реактивные "шахеды" из-за ограничений Starlink, - источник

23:13 14.10.2026 Ср
2 мин
aimg Милан Лелич aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: украинские дроны-перехватчики не могут сбивать реактивные дроны (Getty Images)

Благодаря обращению Генштаба и Минобороны в SpaceX удалось обеспечить стабильную работу Starlink на скорости до 160 км/ч. Но такое ограничение все равно существенно вредит борьбе с реактивными "шахедами" россиян.

Об этом РБК-Украина стало известно от осведомленного собеседника из сектора Сил безопасности и обороны.

"SpaceX ввели лимит в 160 км/ч, но что-то глюкнуло, и лимит плавал в пределах 80-160 км/ч, в том числе на линии фронта. Минобороны и Генштаб обратились в компанию с жалобой, предоставили примеры, в SpaceX ответили, что ситуацию исправят, однако лимит в 160 км/час останется", - рассказал источник.

По его словам, перехватчики, показавшие самую большую эффективность в сбитии реактивных дронов россиян, не смогут догонять их при таком лимите скорости.

"Но сейчас обеспечиваем альтернативы и продолжаем коммуникацию со SpaceX", - добавил собеседник.

Starlink работает с ограничениями

Напомним, с ночи украинские военные зафиксировали, что терминалы Starshield ("военный пакет" Starlink), которые устанавливают на беспилотниках, ловят связь только на скорости до 160 км/час.

При этом были случаи, когда связь пропадала и на более низких скоростях.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия использовала такую ситуацию и организовала одну из самых больших атак на Украину.

В частности, под массированной атакой несколько часов находится Кировоградская область.

Также взрывы в течение дня звучали и в западных областях.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПВОStarlinkВойна в УкраинеДрони