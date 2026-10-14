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РФ масовано атакує Кропивницький і область, були влучання

21:50 14.10.2026 Ср
2 хв
aimg Сергій Козачук
РФ масовано атакує Кропивницький і область, були влучання Фото: ворог атакує Кіровоградщину (Getty Images)
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Кіровоградщина та обласний центр зазнали масованої ворожої атаки, під ударом опинилися об'єкти логістики, транспортні та промислові підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

Ворог продовжує завдавати ударів по регіону, фокусуючись на критично важливій інфраструктурі, транспорті та промисловості.

Голова обласної військової адміністрації закликав жителів регіону дбати про безпеку та утриматися від будь-яких публікацій у мережі.

"Прошу нічого не викладати в мережі, дбати про безпеку. Ситуацію відстежуємо", - зазначив Райкович.

Наразі профільні служби та спеціалісти відстежують розвиток подій на місцях.

Крім того, внаслідок ворожої атаки зафіксовано пошкодження приватних домоволодінь у Кропивницькому районі.

В обласному центрі ворог поцілив по прибудинковій території багатоповерхового житлового будинку. Через удар у будівлі вибито вікна, а також пошкоджено припарковані поруч автомобілі.

За попередніми даними, загиблих та травмованих немає.

Нагадаємо, росіяни вже не вперше масовано атакують Кіровоградську область дронами та ракетами, завдаючи збитків цивільній інфраструктурі та промисловим підприємствам.

Зокрема, 7 жовтня 2026 року війська РФ здійснили масштабний повітряний напад на Олександрію, внаслідок якого було уражено підприємство, а серед цивільних є загиблий та постраждалі.

Крім того, росіяни також атакували Кіровоградську область ракетами та безпілотниками. Тоді внаслідок ворожого обстрілу були пошкоджені лінії електропередач та низка приватних будинків.

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