РФ масовано атакує Кропивницький і область, були влучання

Кіровоградщина та обласний центр зазнали масованої ворожої атаки, під ударом опинилися об'єкти логістики, транспортні та промислові підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

Ворог продовжує завдавати ударів по регіону, фокусуючись на критично важливій інфраструктурі, транспорті та промисловості.

Голова обласної військової адміністрації закликав жителів регіону дбати про безпеку та утриматися від будь-яких публікацій у мережі.

"Прошу нічого не викладати в мережі, дбати про безпеку. Ситуацію відстежуємо", - зазначив Райкович.

Наразі профільні служби та спеціалісти відстежують розвиток подій на місцях.

Крім того, внаслідок ворожої атаки зафіксовано пошкодження приватних домоволодінь у Кропивницькому районі.

В обласному центрі ворог поцілив по прибудинковій території багатоповерхового житлового будинку. Через удар у будівлі вибито вікна, а також пошкоджено припарковані поруч автомобілі.

За попередніми даними, загиблих та травмованих немає.