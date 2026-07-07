Перехоплювач "Шахедів": Quantum Systems розігнала дрон майже до 700 км/год

Німецька компанія Quantum Systems розробила безпілотник Apex Recordhunter. Під час випробувань дрон досяг швидкості 699 км/год у горизонтальному польоті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Quantum Systems .

Абсолютний рекорд швидкості

Надшвидкісний безпілотник створила німецька інженерна команда N3XT.

Під час внутрішніх польових тестів прототип Apex Recordhunter зміг розвинути неофіційну максимальну швидкість 699 км/год. Це абсолютний найкращий результат для літальних апаратів, які працюють на акумуляторах.

Наразі автори проєкту очікують офіційну сертифікацію від Міжнародної авіаційної федерації (FAI).

Розробники підкреслили, що секрет такої швидкості полягає у спеціальних високоефективних батареях від німецької компанії V4Smart, яка є дочірньою структурою Porsche.

До слова, попередній рекорд у цій категорії тримав повноцінний електричний літак Spirit of Innovation від компанії Rolls-Royce - він розігнався до 555,9 км/год.

Полювання на "Шахеди" та загрози у небі

Німецькі розробники наголошують, що модель Apex Recordhunter створювали як демонстратор передових технологій. Проте всі інновації та найкращі інженерні рішення проєкту одразу передадуть для створення дронів-перехоплювачів нового покоління. Їх планують протестувати в реальних бойових умовах російсько-української війни.

Потреба у створенні таких апаратів виникла через постійні атаки дронів-камікадзе типу Shahed. Оскільки російські безпілотники стають швидшими та маневренішими, звичайна швидкість перехоплювачів стає головним фактором успіху.

Нові технології дозволять значно збільшити радіус дії української ППО та дадуть військовим значно більше часу на реакцію.

Дрон Apex Recordhunter (скриншот: Quantum Systems)

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Українські розробники готують власні рекорди

Паралельно українське крило компанії, WIY Drones, готує власні рекорди швидкості, які мають безпосередню цінність для українського фронту. Офіційні випробування за участю українських фахівців мають відбутися вже наступного тижня.

Інженери планують офіційно зафіксувати національні рекорди для двох моделей:

"Стріла" (STRILA Interceptor) - швидкісний FPV-перехоплювач, який встановить рекорд швидкості під час польоту із корисним навантаженням вагою 0,5 кг;

"Спис" (SPYS) - швидкісний безпілотник зенітного класу, створений для знищення повітряних цілей у небі.

Обидві системи створюються на основі реального бойового досвіду, який WIY Drones отримала під час бойових дій проти російських окупантів.

Компанія Quantum Systems планує й надалі інвестувати у спільні оборонні розробки, а офіційні результати українських і німецьких рекордів обіцяють оприлюднити одразу після завершення всіх підтверджень.