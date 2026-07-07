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Перехватчик "Шахедов": Quantum Systems разогнал дрон почти до 700 км/ч

11:11 07.07.2026 Вт
3 мин
Технологию протестуют на поле боя в Украине
aimg Ольга Завада
Перехватчик "Шахедов": Quantum Systems разогнал дрон почти до 700 км/ч Немецкий дрон побил абсолютный рекорд (фото: Quantum Systems)
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Немецкая компания Quantum Systems разработала беспилотник Apex Recordhunter. Во время испытаний дрон достиг скорости 699 км/ч в горизонтальном полете.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Quantum Systems.

Абсолютный рекорд скорости

Сверхскоростной беспилотник создала немецкая инженерная команда N3XT.

В ходе внутренних полевых тестов прототип Apex Recordhunter смог развить неофициальную максимальную скорость 699 км/ч. Это абсолютный лучший результат для летательных аппаратов, работающих на аккумуляторах.

Сейчас авторы проекта ожидают официальной сертификации от Международной авиационной федерации (FAI).

Разработчики подчеркнули, что секрет такой скорости заключается в специальных высокоэффективных батареях от немецкой компании V4Smart, являющейся дочерней структурой Porsche.

К слову, предыдущий рекорд в этой категории держал полноценный электрический самолет Spirit of Innovation от компании Rolls-Royce - он разогнался до 555,9 км/ч.

Охота на "Шахеды" и угрозы в небе

Немецкие разработчики отмечают, что модель Apex Recordhunter создавалась как демонстратор передовых технологий. Однако все инновации и лучшие инженерные решения проекта сразу передадут для создания дронов-перехватчиков нового поколения. Их планируют протестовать в реальных боевых условиях русско-украинской войны.

Потребность в создании таких аппаратов возникла из-за постоянных атак дронов-камикадзе типа Shahed. Поскольку российские беспилотники становятся более быстрыми и маневренными, обычная скорость перехватчиков становится главным фактором успеха.

Новые технологии позволят значительно увеличить радиус действия украинского ПВО и дадут военным гораздо больше времени на реакцию.

Перехватчик &quot;Шахедов&quot;: Quantum Systems разогнал дрон почти до 700 км/ч

Дрон Apex Recordhunter (скриншот: Quantum Systems)

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Украинские разработчики готовят собственные рекорды

Параллельно украинское крыло компании, WIY Drones, готовит собственные рекорды скорости, имеющие непосредственную ценность для украинского фронта. Официальные испытания с участием украинских специалистов должны пройти уже на следующей неделе.

Инженеры планируют официально зафиксировать национальные рекорды для двух моделей:

"Стріла" (STRILA Interceptor) - скоростной FPV-перехватчик, который установит рекорд скорости во время полета с полезной нагрузкой весом 0,5 кг;

"Спис" (SPYS) - скоростной беспилотник зенитного класса, созданный для уничтожения воздушных целей в небе.

Обе системы создаются на основе реального боевого опыта, который WIY Drones получила в ходе боевых действий против российских оккупантов.

Компания Quantum Systems планирует и дальше инвестировать в совместные оборонные разработки, а официальные результаты украинских и немецких рекордов обещают обнародовать сразу после завершения всех верификаций.

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