Перехоплювач LITAVR збив "Шахед" із FPV на крилах: яка загроза від них

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook F-Drones .

За даними F-Drones-UA, подібні конфігурації ускладнюють повітряні загрози: носій може доставляти одразу кілька засобів ураження та створювати додаткові задачі для протиповітряної оборони. Противник змінює способи застосування БпЛА, і разом із ними розвиваються й засоби протидії.

Йдеться про бойову роботу LITAVR по російському ударному безпілотнику типу "Шахед", який ніс на крилах додаткові дрони. Ціль знищив екіпаж "Стаф" батареї перехоплювачів БпЛА зенітного ракетного дивізіону 158 ОМБр.

Компанія F-Drones влітку 2026 року активно розвивала лінійку перехоплювачів LITAVR. У липні компанія представила повністю автономну версію дрона у зв'язці з програмним комплексом 3D LARAG - систему, яка дозволяє відстежувати процес перехоплення в режимі реального часу, а команду на ураження цілі можна віддавати з будь-якої точки світу.

А вже у серпні за підсумками польових випробувань, наближених до бойових умов, військові визнали LITAVR+ найкращим серед перехоплювачів, призначених для боротьби з реактивними "шахедами", про що повідомив 1020-й зенітний ракетно-артилерійський полк.