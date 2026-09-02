ua en ru
Ср, 02 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Miltech

Перехватчик LITAVR сбил "Шахед" с FPV на крыльях: какая угроза от них

14:55 02.09.2026 Ср
2 мин
Как перехватчик LITAVR справился с "Шахедом"-носителем дронов и чем угрожает?
aimg Лев Шевченко
Перехватчик LITAVR сбил "Шахед" с FPV на крыльях: какая угроза от них Фото: "Шахед" (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украинский дрон-перехватчик LITAVR поразил "Шахед", который нес на крыльях дополнительные беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook F-Drones.

Как произошло поражение цели

Речь идет о боевой работе LITAVR по российскому ударному беспилотнику типа "Шахед", который нес на крыльях дополнительные дроны. Цель уничтожила экипаж "Стаф" батареи перехватчиков БпЛА зенитного ракетного дивизиона 158 ОМБр.

Почему это усложняет работу ПВО

По данным F-Drones-UA, подобные конфигурации усложняют воздушные угрозы: носитель может доставлять сразу несколько способов поражения и создавать дополнительные задачи для противовоздушной обороны. Противник изменяет способы применения БПЛА, и вместе с ними развиваются и средства противодействия.

Читайте также: Почти после презентации: ВМС уничтожили новейший морской дрон РФ "Кама" возле Змеиного

Компания F-Drones летом 2026 активно развивала линейку перехватчиков LITAVR. В июле компания представила полностью автономную версию дрона в связке с программным комплексом 3D LARAG – систему, позволяющую отслеживать процесс перехвата в режиме реального времени, а команду на поражение цели можно отдавать из любой точки мира.

А уже в августе по итогам полевых испытаний, приближенных к боевым условиям, военные признали LITAVR+ лучшим из перехватчиков, предназначенных для борьбы с реактивными "шахедами", о чем сообщил 1020-й зенитный ракетно-артиллерийский полк.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПВО Miltech Вторжение России в Украину Дрони
Новости
Как выглядит Национальный университет пищевых технологий после удара дрона: появились фото
Как выглядит Национальный университет пищевых технологий после удара дрона: появились фото
Аналитика
Удары по заводам и новые тарифы: что будет с ценами на квартиры осенью
Мария Волощукредактор РБК-Украина Удары по заводам и новые тарифы: что будет с ценами на квартиры осенью