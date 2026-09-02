Перехватчик LITAVR сбил "Шахед" с FPV на крыльях: какая угроза от них

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook F-Drones .

По данным F-Drones-UA, подобные конфигурации усложняют воздушные угрозы: носитель может доставлять сразу несколько способов поражения и создавать дополнительные задачи для противовоздушной обороны. Противник изменяет способы применения БПЛА, и вместе с ними развиваются и средства противодействия.

Речь идет о боевой работе LITAVR по российскому ударному беспилотнику типа "Шахед", который нес на крыльях дополнительные дроны. Цель уничтожила экипаж "Стаф" батареи перехватчиков БпЛА зенитного ракетного дивизиона 158 ОМБр.

Компания F-Drones летом 2026 активно развивала линейку перехватчиков LITAVR. В июле компания представила полностью автономную версию дрона в связке с программным комплексом 3D LARAG – систему, позволяющую отслеживать процесс перехвата в режиме реального времени, а команду на поражение цели можно отдавать из любой точки мира.

А уже в августе по итогам полевых испытаний, приближенных к боевым условиям, военные признали LITAVR+ лучшим из перехватчиков, предназначенных для борьбы с реактивными "шахедами", о чем сообщил 1020-й зенитный ракетно-артиллерийский полк.