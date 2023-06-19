Перехідний етап. Подоляк пояснив, навіщо Україні гарантії безпеки

Гарантії безпеки для України

НАТО розглядає дві моделі гарантій безпеки для України - за прикладом Ізраїлю та Фінляндії.

Перша передбачає 10-річне зобов’язання із США щодо безпеки, зокрема, надання пакетів військової та фінансової допомоги, а також можливість спільного виробництва. Проте про залучення статті 5 про колективну оборону країн Альянсу не йдеться.

У випадку з Фінляндією, то після початку ратифікації вступу країни до НАТО їй надали гарантії безпеки як у країн, що входять до Альянсу, зокрема й положення статті 5, під яким напад на одну країну-члена вважається нападом на всіх.

Позиція Подоляка

Радник керівника ОП заявив, що не зовсім розуміє, що мається на увазі під десятирічним циклом глобальних безпекових гарантій.

"Це означає, що десять років буде війна іти, тобто буде в замороженому стані знаходитись? Тому що тільки при війні тобі потрібні гарантії, які відповідають ізраїльській концепції - тобто першочергове пріоритетне отримання тієї чи іншої зброї, відсутність кількості обмежень тощо", - написав він.

Якщо подивитися на цю тему глобальніше, то, за словами Подоляка, все вирішується на лінії фронту.

"Війна є війна, вона має дійти до якогось певного фіналу. На мій погляд, будь-який фінал, де ми не заходимо на кордони 1991 року, буде означати, що війна просто тимчасово зупинилась до наступного етапу, який буде ще більш руйнівним для України. Попри всі складнощі, які ми сьогодні маємо, ми маємо дійти в цій війні до фіналу", - сказав він.

Після цього послідує певний проміжок часу до того моменту, як Україна з де-факто держави НАТО перейде в де-юре країну Альянсу. На думку Подоляка, це займе три, шість, може вісім місяців.

"В цей момент ми маємо отримати потрібні гарантії безпеки, коли будемо фіксувати юридичні наслідки війни з Російською Федерацією, тому що можуть бути окремі люди в Росії, які спробують ще на якомусь етапі щось реваншувати. Тобто ще повикористовувати крилаті ракети. В цей момент мають бути відповідні гарантії безпеки, що всі інші країни також будуть приймати участь в захисті України", - сказав радник голови ОП.

А вже після цього етапу існує єдина безпекова система для Європи - це НАТО. Подоляк заявив, що просто не розуміє, які можуть бути ще інші, окремі системи безпекових гарантій.

Підсумовуючи, Подоляк зазначив, що війна - це перший етап. Другий етап є перехідним. Йдеться про гарантії безпеки, якими опікується президент України, щоб держава більше не домовлялась про якісь постачання зброї.

"В рамках гарантій безпеки ця зброя має автоматично надаватись, в тому числі максимальні інструменти, такі як F-16 чи ATACMS", - додав він.

Третім етапом є безпосередньо юридичний статус члена НАТО.

Позиція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україні потрібні чіткі гарантії безпеки від Заходу, які зафіксують на папері. Країна хоче отримати гарантії безпеки від НАТО до того моменту, поки вона не стане повноправним членом Альянсу.

Окрім того, Україна очікує отримати "чіткий графік вступу" за результатами саміту НАТО, який пройде у Вільнюсі 11-12 липня.

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