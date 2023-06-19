Переходный этап. Подоляк объяснил, зачем Украине гарантии безопасности

Гарантии безопасности для Украины

НАТО рассматривает две модели гарантий безопасности для Украины - по примеру Израиля и Финляндии.

Первая предусматривает 10-летнее обязательство по безопасности США, в частности, предоставление пакетов военной и финансовой помощи, а также возможность совместного производства. Однако о привлечении статьи 5 о коллективной обороне стран Альянса речь не идет.

В случае с Финляндией, после начала ратификации вступления страны в НАТО ей предоставили гарантии безопасности как у стран, входящих в Альянс, в том числе и положения статьи 5, под которым нападение на одну страну-члена считается нападением на всех.

Позиция Подоляка

Советник руководителя ОП заявил, что не совсем понимает, что подразумевается под десятилетним циклом глобальных гарантий безопасности.

"Это значит, что десять лет будет война идти, то есть будет в замороженном состоянии находиться? Потому что только при войне тебе нужны гарантии, соответствующие израильской концепции - то есть первоочередное приоритетное получение того или иного оружия, отсутствие ограничений и т.д.", - написал он.

Если посмотреть на эту тему более глобально, то, по словам Подоляка, все решается на линии фронта.

"Война есть война, она должна дойти до определенного финала. На мой взгляд, любой финал, где мы не заходим на границы 1991 года, будет означать, что война просто временно остановилась до следующего этапа, который будет еще более разрушительным для Украины. Несмотря на все сложности, с которыми мы сегодня сталкиваемся, мы должны дойти в этой войне до финала", - сказал он.

После этого последует определенный промежуток времени до того момента, когда Украина из де-факто государства НАТО перейдет в де-юре страну Альянса. По мнению Подоляка, это займет три, шесть, может, восемь месяцев.

"В этот момент мы должны получить нужные гарантии безопасности, когда будем фиксировать юридические последствия войны с Российской Федерацией, потому что могут быть отдельные люди в России, которые попытаются еще на каком-то этапе что-то реваншировать. То есть еще поиспользовать крылатые ракеты. В этот момент должны быть соответствующие гарантии безопасности, что все другие страны также будут участвовать в защите Украины", - сказал советник главы ОП.

А уже после этого этапа существует единственная система безопасности для Европы - это НАТО. Подоляк заявил, что просто не понимает, какие могут быть еще другие, отдельные системы гарантий безопасности.

Подводя итог, Подоляк отметил, что война - это первый этап. Второй этап является переходным. Речь идет о гарантиях безопасности, которыми занимается президент Украины, чтобы государство больше не договаривалось о каких-либо поставках оружия.

"В рамках гарантий безопасности это оружие должно автоматически предоставляться, в том числе максимальные инструменты, такие как F-16 или ATACMS", - добавил он.

Третьим этапом является непосредственно юридический статус члена НАТО.

Позиция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украине нужны четкие гарантии безопасности от Запада, которые зафиксируют на бумаге. Страна хочет получить гарантии безопасности от НАТО, пока она не станет полноправным членом Альянса.

Кроме того, Украина ожидает получить "четкий график вступления" по результатам саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

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