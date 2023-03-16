Перехід до внутрішнього конфлікту. У Зеленського відреагували на пожежу в будівлі ФСБ в Ростові

"Будь-яка будівля ФСБ, що горить чи вибухає в РФ, зокрема в Ростовській області, однозначно вказує на те, що це прояв панічних настроїв, ослаблення силового контролю та переходу РФ до великого внутрішнього конфлікту", - написав він.

При цьому Подоляк підкреслив, що Україна не втручається у такі події, проте "із задоволенням спостерігає".

Нагадаємо, сьогодні в Ростові спалахнула будівля Прикордонної служби ФСБ. Внаслідок пожежі одна людина загинула, ще двоє постраждали.

До того ж, момент вибуху у Ростові потрапив на відео.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.