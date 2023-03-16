Переход к внутреннему конфликту. У Зеленского отреагировали на пожар в здании ФСБ в Ростове

"Любое здание ФСБ, которое горит или взрывается в РФ, в частности в Ростовской области, однозначно указывает на то, что это проявление панических настроений, ослабление силового контроля и перехода РФ к большому внутреннему конфликту", - написал он.

При этом Подоляк подчеркнул, что Украина не вмешивается в подобные события, однако "с удовольствием наблюдает".

Напомним, сегодня в Ростове вспыхнуло здание Пограничной службы ФСБ. В результате пожара один человек погиб, еще двое пострадали.

К тому же, момент взрыва в Ростове попал на видео.

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