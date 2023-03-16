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Переход к внутреннему конфликту. У Зеленского отреагировали на пожар в здании ФСБ в Ростове

Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Пожар в здании Пограничной службы ФСБ в Ростове является одним из факторов перехода страны-агрессора к конфликту внутри государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Любое здание ФСБ, которое горит или взрывается в РФ, в частности в Ростовской области, однозначно указывает на то, что это проявление панических настроений, ослабление силового контроля и перехода РФ к большому внутреннему конфликту", - написал он.

При этом Подоляк подчеркнул, что Украина не вмешивается в подобные события, однако "с удовольствием наблюдает".

Напомним, сегодня в Ростове вспыхнуло здание Пограничной службы ФСБ. В результате пожара один человек погиб, еще двое пострадали.

К тому же, момент взрыва в Ростове попал на видео.

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Ростов-на-ДонуПожарМихаил Подоляк