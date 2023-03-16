Момент вибуху у будівлі ФСБ в Ростові-на-Дону потрапив на відео

У Ростові-на-Дону пролунав вибух, а потім почалася пожежа у будівлі Прикордонної служби ФСБ. Момент вибуху потрапив на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 161.ru.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв сказав, що пожежа почалася у господарських приміщеннях прикордонного управління ФСБ. За попередніми даними, причиною пожежі стало замикання електропроводки всередині приміщення.

Пожежа поширилася на площі 800 кв м, внаслідок чого обрушилося дві стіни. За його словами, постраждала одна людина.

Тим часом ЗМІ повідомляють, що внаслідок пожежі одна людина загинула, ще двом знадобилася медична допомога.

Фото: пожежа в прикордонній службі ФСБ (161.ru)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Ростові зайнялася будівля Прикордонної служби ФСБ і публікувало відео.

Також відзначимо, що нещодавно в Підмосков'ї сталася пожежа на складі, яка поширилася на площі понад 4 тисячі квадратних метрів.

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