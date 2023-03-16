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У Ростові-на-Дону спалахнула будівля Прикордонної служби ФСБ (відео)

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Ростов-на-Дону, Четвер 16 березня 2023 11:54
У Ростові-на-Дону спалахнула будівля Прикордонної служби ФСБ (відео) Фото: у Ростові-на-Дону спалахнула будівля Прикордонної служби ФСБ (росЗМІ)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У російському Ростові-на-Дону сталася пожежа у прикордонній службі ФСБ у четвер, 16 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що пожежа почалася в будівлі на проспекті Сіверса, 20/2, де знаходиться пожежне управління ФСБ по Ростовській області.

За попередніми даними, причиною пожежі став вибух на складі прикордонного управління.

Місцеві жителі повідомляють, що перед пожежею було чути вибух.

У прес-службі ГУ МНС у Ростовській області заявили, що на місце пожежі виїхали підрозділи.

Нагадаємо, вчора в Керчі сталася пожежа на території колишнього залізорудного комбінату.

Раніше в Підмосков'ї сталася пожежа на складі, яка поширилася на площі понад 4 тисячі квадратних метрів.

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Пожежа Російська Федерація Ростов-на-Дону
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