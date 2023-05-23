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Перехід України у розрахунках на євро: що кажуть в НБУ

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Україна, Вівторок 23 травня 2023 13:37
Перехід України у розрахунках на євро: що кажуть в НБУ Фото: перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Частка євро у торгівельних розрахунках України поступово збільшується. Україна географічно перебуває у зоні євро, тому це вигідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника голови Національного банку Катерини Рожкової.

"Наша економіка, якщо подивитися експорт-імпорт, мігрує в єврозону. Це відбулося раніше, ніж ми стали кандидатом в члени ЄС, це почалося, коли ми почали активніше припиняти зв’язки з країною-агресором", - сказала вона.

Рожкова зазначила, що Україна знаходиться в єврозоні географічно. "Це для нас ближче, це для нас зрозуміло, це логістично нам зручно, тому економіка з точки зору торгівельних операцій туди вже мігрує і буде мігрувати".

За її словами, Україна має великий потенціал торгівлі з країнами ЄС, який проявиться після перемоги.

Нагадаємо, заданими SWIFT, частка транскордонних транзакцій із використанням єдиної європейської валюти у квітні 2023 року становила 31,74%. Використання долара становить 42,71%.

Раніше в НБУ зазначили, що роль євро набуває все більшого значення у структурі валютних розрахунків України. Водночас частка долара залишатиметься значною через структуру українського експорту.

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