Переход Украины в расчетах на евро: что говорят в НБУ

Доля евро в торговых расчетах Украины постепенно увеличивается. Украина географически находится в зоне евро, потому это выгодно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя главы Национального банка Екатерины Рожковой .

"Наша экономика, если посмотреть экспорт-импорт, мигрирует в еврозону. Это произошло раньше, чем мы стали кандидатом в члены ЕС, это началось, когда мы начали более активно прекращать связи со страной-агрессором", - сказала она.

Рожкова отметила, что Украина находится в еврозоне географически. "Это для нас ближе, это для нас понятно, это логистически нам удобно, поэтому экономика с точки зрения торговых операций туда уже мигрирует и будет мигрировать".

По ее словам, у Украины большой потенциал торговли со странами ЕС, который проявится после победы.