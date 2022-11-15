Роль євро на валютному ринку України збільшується, - НБУ
Роль євро на валютному ринку України зростає через зміну структури експорту з початку війни. Також впливає велика кількість мігрантів, які опинилися в Європі.
Про це заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук сказав в інтерв'ю РБК-Україна .
"Так, звичайно, це об'єктивний процес, який відбувається", - сказав він.
Як зазначив Ніколайчук, якщо до війни долар переважав насамперед у розрахунках за сировинні товари, то з початком війни логістичні складності та руйнування виробничих потужностей певною мірою знизили питому вагу сировини в експорті.
Плюс транспортні потоки через кордон із Європою лише посилилися. Це призвело до того, що якщо, наприклад, у 2021 році питома вага євро у розрахунках за експорт товарів становила лише 26%, то у другому кварталі цього року вона зросла до 44%, повідомив заступник голови НБУ.
"Також ми бачимо, що з огляду на велику кількість наших мігрантів у країнах Європи відчутно збільшився попит на готівковий євро з боку населення", - сказав Ніколайчук.
Нагадай, в "Інфляційному звіті" НБУ за жовтень зазначається, що роль євро набуває все більшого значення у структурі валютних розрахунків України. Водночас частка долара залишатиметься значною через структуру українського експорту.
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