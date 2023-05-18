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Частка євро у міжнародних платежах впала до трирічного мінімуму

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США, Четвер 18 травня 2023 08:54
Частка євро у міжнародних платежах впала до трирічного мінімуму Фото: частка долара зростає за рахунок євро (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Використання євро для міжнародних платежів у квітні 2023 року впало до найнижчого рівня за три роки, оскільки частка долара США збільшилась.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Дані SWIFT показали, що частка транскордонних транзакцій із використанням єдиної європейської валюти впала до 31,74% від загального обсягу у квітні з 32,64% у березні. Використання долара зросло до 42,71% із 41,74%.

Частка євро у міжнародних платежах впала до трирічного мінімуму

Частка долара продовжувала зростати після краху кількох американських кредиторів та побоювань із приводу швейцарського банку Credit Suisse, що зрештою призвело до її придбання UBS Group. Навіть незважаючи на недавнє падіння, євро, як і раніше, залишається другою валютою у світі для платежів по SWIFT.

На британський фунт припадає 6,58%, на китайський юань 2,29%, на канадський долар - 2,20%. Частка єни у платежах розгорнулася після стрибка у березні. У звіті йдеться, що у квітні він становив 3,51% після 4,78% у березні.

Частка євро у міжнародних платежах впала до трирічного мінімуму

Нагадаємо, глава Мінфіну США заявила , що домінуванню долара у світовій торгівлі ніщо не загрожує.

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