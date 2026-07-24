Перехід з iPhone стане простішим: Google прибрала головний бар'єр для Android

Як працює оновлений метод міграції?

Розробники інтегрували оновлений сервіс Android Switch безпосередньо у систему Android 17.

Головна перевага нового підходу - відсутність потреби завантажувати окремі додатки для передачі даних зі старого iPhone.

Схема налаштування складається з кількох простих дій:

Повністю зарядити та увімкнути обидва пристрої,

Обрати опцію налаштування за допомогою iPhone на екрані нового смартфона,

Дотримуватися покрокових підказок під час бездротового з’єднання.

За потреби користувачі все ще можуть застосувати класичний метод передачі файлів через кабель.

Яку інформацію можна зберегти?

Раніше система дозволяла копіювати лише основні мультимедійні файли. Оновлений алгоритм суттєво розширив перелік даних, які можна перенести.

До списку сумісних типів даних входять:

фотографії та відеозаписи у високій якості;

телефонна книга та події з календаря;

текстові повідомлення та історії чатів WhatsApp;

обліковий запис Google;

збережені паролі й налаштування мереж Wi-Fi;

цифрові картки eSIM.

Також користувачі можуть перенести свої фотоархіви зі сховища iCloud.

Спілкування без бар’єрів та підтримка ШІ

Після переходу користувачі залишаються на зв’язку з контактами на iOS завдяки стандарту RCS. Це дозволяє надсилати текстові повідомлення та фотографії високої роздільної здатності між різними операційними системами без втрати якості.

Крім того, на нових пристроях за замовчуванням доступний інтелектуальний помічник Gemini. Штучний інтелект допомагає виконувати щоденні завдання, шукати інформацію та оптимізувати роботу зі смартфоном.

На яких смартфонах функція вже працює?

Оновлена технологія бездротової міграції вже почала з’являтися на пристроях серії Pixel.

Також функція доступна на нових гнучких смартфонах Samsung Galaxy Flip 8 та Galaxy Fold 8, які анонсували під час події Galaxy Unpacked.

Незабаром оновлена система стане доступною і для інших виробників гаджетів під управлінням Android 17.