Переход с iPhone станет проще: Google убрала главный барьер для Android

Как работает обновленный метод миграции?

Разработчики интегрировали обновленный сервис Android Switch непосредственно в систему Android 17.

Главное преимущество нового подхода - отсутствие необходимости загружать отдельные приложения для передачи данных со старого iPhone.

Схема настройки состоит из нескольких простых действий:

Полностью зарядить и включить оба устройства,

Выбрать опцию настройки с помощью iPhone на экране нового смартфона,

Соблюдать пошаговые подсказки во время беспроводного соединения.

При необходимости пользователи все еще могут использовать классический метод передачи файлов через кабель.

Какую информацию можно сохранить?

Ранее система позволяла копировать только главные мультимедийные файлы. Обновленный алгоритм существенно расширил список данных, которые можно перенести.

Список совместимых типов данных включает:

фотографии и видеозаписи в хорошем качестве;

телефонная книга и события календаря;

текстовые сообщения и истории чатов WhatsApp;

аккаунт Google;

сохраненные пароли и настройки сетей Wi-Fi;

цифровые карты eSIM.

Также пользователи могут перенести свои фотоархивы из хранилища iCloud.

Общение без барьеров и поддержка ИИ

После перехода пользователи остаются на связи с контактами на iOS благодаря стандарту RCS. Это позволяет отправлять текстовые сообщения и фотографии высокого разрешения между различными операционными системами без потери качества.

Кроме того, на новых устройствах по умолчанию доступен интеллектуальный помощник Gemini. Искусственный интеллект помогает выполнять ежедневные задания, искать информацию и оптимизировать работу со смартфоном.

На каких смартфонах функция уже работает?

Обновленная разработка беспроводной передвижения уже начала появляться на устройствах серии Pixel.

Также функция доступна на новых гибких смартфонах Samsung Galaxy Flip 8 и Galaxy Fold 8, анонсированных во время события Galaxy Unpacked.

В скором времени обновленная система станет доступной и для других производителей гаджетов под управлением Android 17.