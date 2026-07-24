Google проситиме селфі-відео для входу: як це вплине на безпеку акаунтів

Google впроваджує новий спосіб входу та відновлення акаунтів - за допомогою короткого селфі-відео. Розробники стверджують, що це має ускладнити злам облікових записів і спростити верифікацію особи.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Google .

Як працює налаштування та вхід за селфі?

Створення відеозразка відбувається у кілька простих кроків.

Користувачеві необхідно подивитися у камеру свого пристрою та виконати декілька підказок: повернути голову вліво, вправо або кивнути. Це дозволяє зафіксувати обличчя під різними кутами.

Якщо надалі виникнуть проблеми із входом, достатньо буде записати нове селфі-відео.

Алгоритми Google порівнюють його із раніше збереженим записом, щоб точно підтвердити особу та повернути доступ до листування, документів чи фотографій.

Багаторівневий захист від ботів та діпфейків

Головна мета розробників - переконатися, що перед камерою перебуває справжня людина, а не підроблений файл чи бот.

Для протидії діпфейкам та підробленим фото компанія застосовує декілька рівнів безпеки:

Перевірка "живого відео": обов’язкове виконання тестових рухів головою під час зйомки.

Автоматична звірка: порівняння поточного запису із наданим зразком.

Моніторинг загрози: використання стандартних інструментів для виявлення підозрілих спроб отримання доступу.

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Приватність та захист біометричних даних

Збір біометрії викликає занепокоєння у регуляторів, проте у Google запевняють, що відеозаписи зберігаються лише за згодою користувача та використовуються виключно для авторизації, якщо людина самостійно не надасть дозвіл на інші цілі.

Всі селфі-відео повністю шифруються і залишаються захищеними навіть у той час, коли вони не використовуються. Користувачі мають повний контроль над даними і можуть у будь-який момент видалити селфі-відео зі свого облікового запису.

Оновлення доповнює вже наявні інструменти безпеки - ключі доступу (passkeys) та контакти для відновлення. Перевірити доступність функції для свого профілю та налаштувати її можна на спеціальній сторінці.