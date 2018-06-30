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Переговоры о вступлении Македонии в НАТО могут начаться через две недели, - Столтенберг

НовостиПолитика    30.06.2018 - 05:57
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Переговоры могут начаться на предстоящем саммите

Переговоры о вступлении Македонии в НАТО могут начаться на саммите, который пройдет через две недели. Об этом информирует "Голос Америки".

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтеберг на встрече с премьер-министром Македонии Зораном Заевым сказал, что для вступления страны в НАТО ей нужно будет в обязательном порядке выполнить условия о переименовании в "Северную Македонию".

"Уже через две недели мы предложим вашей стране начать переговоры о вступлении в НАТО. Мы надеемся их закончить в течение месяца. После того, как переговоры состоятся, мы подпишем протокол о присоединении, и Македония сможет участвовать во всех встречах НАТО, сидеть за одним столом со всеми членами организации", - заявил Столтенберг

Вступления в Альянс затягивалось из-за спора о переименовании, который длится десятилетия.

Напомним, ранее сообщалось, что страны Евросоюза отложили старт переговоров о членстве с Албанией и Македонией.

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Теги публикации: НАТО, Йенс Столтенберг  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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