Переговоры о вступлении Македонии в НАТО могут начаться через две недели, - Столтенберг

Переговоры могут начаться на предстоящем саммите

Переговоры о вступлении Македонии в НАТО могут начаться на саммите, который пройдет через две недели. Об этом информирует "Голос Америки".

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтеберг на встрече с премьер-министром Македонии Зораном Заевым сказал, что для вступления страны в НАТО ей нужно будет в обязательном порядке выполнить условия о переименовании в "Северную Македонию".

"Уже через две недели мы предложим вашей стране начать переговоры о вступлении в НАТО. Мы надеемся их закончить в течение месяца. После того, как переговоры состоятся, мы подпишем протокол о присоединении, и Македония сможет участвовать во всех встречах НАТО, сидеть за одним столом со всеми членами организации", - заявил Столтенберг

Вступления в Альянс затягивалось из-за спора о переименовании, который длится десятилетия.

Напомним, ранее сообщалось, что страны Евросоюза отложили старт переговоров о членстве с Албанией и Македонией.