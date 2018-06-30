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Переговори про вступ Македонії в НАТО можуть розпочатися через два тижні, - Столтенберг

НовиниПолітика    30.06.2018 - 05:57
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Переговори можуть розпочатися на майбутньому саміті

Переговори про вступ Македонії в НАТО можуть розпочатися на саміті, який пройде через два тижні. Про це інформує "Голос Америки".

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтеберг на зустрічі з прем'єр-міністром Македонії Зораном Заєвым сказав, що для вступу країни в НАТО їй потрібно в обов'язковому порядку виконати умови про перейменування в "Північну Македонію".

"Вже через два тижні ми запропонуємо вашій країні почати переговори про вступ в НАТО. Ми сподіваємося їх закінчити протягом місяця. Після того, як переговори відбудуться, ми підпишемо протокол про приєднання, і Македонія зможе брати участь у всіх зустрічах НАТО, сидіти за одним столом з усіма членами організації", - заявив Столтенберг

Вступ в Альянс затягувалося через суперечки про перейменування, якi тривають десятиліття.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країни Євросоюзу відклали старт переговорів про членство з Албанією і Македонією.

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Теги публікації: НАТО, Єнс Столтенберг  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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