Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Страны Евросоюза отложили старт переговоров о членстве с Албанией и Македонией

НовостиПолитика    26.06.2018 - 20:20
Фото: флаг ЕС (pixabay.com)
Фото: флаг ЕС (pixabay.com)

Главы МИД стран ЕС отложили начало переговоров до лета 2019 года

Министры иностранных дел стран Европейского союза (ЕС) отложили начало переговоров о вступлении в ЕС с Албанией и Македонией до лета 2019 года из-за сопротивления Франции, Нидерландов и Дании. Об этом сообщает издание Ekathimerini.

Так, три страны ЕС настаивают на реформах, прежде чем переходить к дальнейшим шагам на пути к членству в ЕС.

Кроме того, по данным одного из дипломатов, Нидерланды настаивают, что для начала переговоров о членстве в ЕС изменения названия недостаточно. Дипломат уточнил, что страны должны отвечать двум базовым критериям верховенства права и административной способности для начала переговоров.

Отмечается, что начало переговоров может начаться до июня 2019 года.

Напомним, 17 июня Греция и Македония подписали соглашение об изменении названия страны, которое должно прекратить 27-летний спор по этому поводу.

Отметим, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что ЕС не готов к дальнейшему расширению за счет Балкан.

В МИД отреагировали на утверждение ЕС 1 млрд евро помощи для Украины Президент Македонии наложил вето на переименование страны
Теги публикации: Евросоюз, Македония, Албания  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
Родственники постоянно плачут: стало известно, кем был убитый во время погрома ром
"Полностью снял скальп": появились детали зверского убийства украинки голливудским сценаристом
"Что искали?": Олега Газманова с семьей задержали на границе в Италии
Принц Гарри и Меган Маркл на грани развода, - СМИ
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь