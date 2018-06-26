Страны Евросоюза отложили старт переговоров о членстве с Албанией и Македонией

Главы МИД стран ЕС отложили начало переговоров до лета 2019 года

Министры иностранных дел стран Европейского союза (ЕС) отложили начало переговоров о вступлении в ЕС с Албанией и Македонией до лета 2019 года из-за сопротивления Франции, Нидерландов и Дании. Об этом сообщает издание Ekathimerini.

Так, три страны ЕС настаивают на реформах, прежде чем переходить к дальнейшим шагам на пути к членству в ЕС.

Кроме того, по данным одного из дипломатов, Нидерланды настаивают, что для начала переговоров о членстве в ЕС изменения названия недостаточно. Дипломат уточнил, что страны должны отвечать двум базовым критериям верховенства права и административной способности для начала переговоров.

Отмечается, что начало переговоров может начаться до июня 2019 года.

Напомним, 17 июня Греция и Македония подписали соглашение об изменении названия страны, которое должно прекратить 27-летний спор по этому поводу.

Отметим, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что ЕС не готов к дальнейшему расширению за счет Балкан.