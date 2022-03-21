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Переговоры Украины и РФ: очередной раунд завершился, дальше работают группы, - СМИ

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Киев, Понедельник 21 марта 2022 13:37
Переговоры Украины и РФ: очередной раунд завершился, дальше работают группы, - СМИ Фото: 21 марта очередной раунд переговоров Украины и РФ завершился (me nexta live)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 21 марта состоялся очередной раунд переговоров делегаций Украины и РФ, которые длились полтора часа. Далее в течение дня будут работать рабочие группы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на член украинской делегации Давида Арахамию в комментарии УП.

"Встреча (в онлайне - ред.) была уже. С 10:30 до 12:00 была официальная делегация. Дальше пошли опять рабочие группы. Сегодня работаем весь день", - сказал Арахамия.

При этом дополнительной информации о ходе переговоров он не сообщил.

Напомним, как заявили в Кремле, на время переговоров России и Украины не будет действовать режим прекращения огня. У Путина объясняют это тем, что паузы используются украинской стороной для перегруппировки.

Добавим, как заявил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что на переговорах России и Украины есть прогресс, но остаются большие разногласия.

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