ru ua
Пн, 21 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Премьер Израиля о переговорах РФ и Украины: есть прогресс, но остаются большие разногласия

Новина українською →
Иерусалим, Понедельник 21 марта 2022 11:31
Премьер Израиля о переговорах РФ и Украины: есть прогресс, но остаются большие разногласия Фото: премьер-министр Израиля Нафтали Бенет (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Израиля Нафтали Бенет заявил, что в переговорном процессе между Украиной и Россией есть прогресс. Однако, по его словам, между сторонами остаются большие разногласия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Впереди еще долгий путь, потому что... есть несколько спорных вопросов, некоторые из них фундаментальные", - заявил Бенет.

При этом глава правительства Израиля добавил, что его страна "вместе с другими друзьями в мире продолжит попытки преодолеть разрыв и положить конец войне".

Напомним, Израиль согласился выступить посредником между Украиной и Россией.

Кроме того, 20 марта президент Украины Владимир Зеленский выступил перед Кнессетом Израиля. Он раскритиковал нежелание израильских властей продать Украине оборонную систему "Железный купол".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Вторжение России в Украину Израиль
NEWS
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
DAILY
Ярно Хабихт, ВОЗ: Переговоры о гуманитарных конвоях идут на самом высоком уровне
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Ярно Хабихт, ВОЗ: Переговоры о гуманитарных конвоях идут на самом высоком уровне