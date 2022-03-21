Премьер Израиля о переговорах РФ и Украины: есть прогресс, но остаются большие разногласия
Премьер-министр Израиля Нафтали Бенет заявил, что в переговорном процессе между Украиной и Россией есть прогресс. Однако, по его словам, между сторонами остаются большие разногласия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Впереди еще долгий путь, потому что... есть несколько спорных вопросов, некоторые из них фундаментальные", - заявил Бенет.
При этом глава правительства Израиля добавил, что его страна "вместе с другими друзьями в мире продолжит попытки преодолеть разрыв и положить конец войне".
Напомним, Израиль согласился выступить посредником между Украиной и Россией.
Кроме того, 20 марта президент Украины Владимир Зеленский выступил перед Кнессетом Израиля. Он раскритиковал нежелание израильских властей продать Украине оборонную систему "Железный купол".
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