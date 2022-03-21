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Переговори України та РФ: черговий раунд завершився, далі працюють групи, - ЗМІ

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київ, Понеділок 21 березня 2022 13:37
Переговори України та РФ: черговий раунд завершився, далі працюють групи, - ЗМІ Фото: 21 березня черговий раунд переговорів України та РФ завершився (me nexta live)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 21 березня відбувся черговий раунд переговорів делегацій України та РФ, які тривали півтори години. Далі протягом дня працюватимуть робочі групи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на член української делегації Давида Арахамію в коментарі УП.

"Зустріч (в онлайні - ред.) була вже. З 10:30 до 12:00 була офіційна делегація. Далі пішли знову робочі групи. Сьогодні працюємо весь день", - сказав Арахамія.

При цьому додаткової інформації про хід переговорів він не повідомив.

Нагадаємо, як заявили в Кремлі, на час переговорів Росії та України не діятиме режим припинення вогню. У Путіна пояснюють це тим, що паузи використовуються українською стороною для перегрупування.

Додамо, як заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет заявив, що на переговорах Росії та України є прогрес, але залишаються великі розбіжності.

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