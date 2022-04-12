Переговоры с Украиной вернулись в тупиковую ситуацию, - Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался относительно переговоров между Украиной и страной-оккупантом. По его словам, сейчас они находятся в тупике.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Путина.

Также он добавил, что вчера, 11 апреля, ему доложили о якобы новые изменения в переговорных позициях Киева. Однако, он не раскрыл подробностей на этот счет.

"Киев отошел от договоренностей, достигнутых на переговорах сторон в Стамбуле, и вернулся в тупиковую ситуацию", - заявил Путин.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что по словам Путина, переговоры между Россией и Украиной удалось начать, якобы, благодаря Лукашенко. Также недавно в Кремле предложили включить Беларусь в число стран-гарантов безопасности.

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