Путин заявил, что начать переговоры с Украиной удалось "благодаря Лукашенко"

Российский президент Владимир Путин заявил, что начать переговоры с Украиной удалось якобы благодаря лидеру белорусского режима Александру Лукашенко. И добавил, что сама территория Беларуси "подходит для дальнейших контактов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

"Хотел бы выразить благодарность белорусским коллегам за хорошую организацию на своей территории нескольких переговорных раундов. Начать диалог с киевской стороной стало возможным во многом благодаря личным усилиям президента Лукашенко. Считаем, что белорусская площадка вполне подходит для дальнейших контактов", - сказал Путин.

Напомним, недавно в России предложили включить Беларусь в список гарантов для Украины.

На что у президента Украины Владимира Зеленского ответили. Там считают такие заявления странными, учитывая роль белорусской стороны в российской агрессии против нашей страны.

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