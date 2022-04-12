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Путин заявил, что начать переговоры с Украиной удалось "благодаря Лукашенко"

Новина українською →
Амурская область, Вторник 12 апреля 2022 15:49
Путин заявил, что начать переговоры с Украиной удалось "благодаря Лукашенко" Фото: Александр Лукашенко и Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Российский президент Владимир Путин заявил, что начать переговоры с Украиной удалось якобы благодаря лидеру белорусского режима Александру Лукашенко. И добавил, что сама территория Беларуси "подходит для дальнейших контактов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

"Хотел бы выразить благодарность белорусским коллегам за хорошую организацию на своей территории нескольких переговорных раундов. Начать диалог с киевской стороной стало возможным во многом благодаря личным усилиям президента Лукашенко. Считаем, что белорусская площадка вполне подходит для дальнейших контактов", - сказал Путин.

Напомним, недавно в России предложили включить Беларусь в список гарантов для Украины.

На что у президента Украины Владимира Зеленского ответили. Там считают такие заявления странными, учитывая роль белорусской стороны в российской агрессии против нашей страны.

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