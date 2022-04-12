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Переговори з Україною повернулися в тупикову ситуацію, - Путін

Фото: президент Російської Федерації Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Російської Федерації Володимир Путін висловився щодо переговорів між Україною та країною-окупантом. За його словами, наразі вони перебувають в глухому куті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Путіна.

"Київ відійшов від домовленостей, досягнутих на переговорах сторін у Стамбулі, і повернувся у тупикову ситуацію", - заявив Путін.

Також він додав, що вчора, 11 квітня, йому доповіли про, нібито, нові зміни у переговорних позиціях Києва. Однак, він не розкрив подробиць щодо цього.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що за словами Путіна, переговори між Росією та Україною вдалося розпочати, нібито, завдяки Лукашенку. Також нещодавно в Кремлі запропонували включити Білорусь в число країн-гарантів безпеки.

Війна Росії проти України триває сорок вісім днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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