Переговоры США и РФ по Украине могут начаться в январе, - Блинкен

В Соединенных Штатах Америки предположили, когда могут состояться двусторонние переговоры с Россией по поводу наращивания войск вдоль границы Украины. Там допускают, что они могут начаться уже в январе 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, которое цитирует "Голос Америки".

"Мы готовы сотрудничать дипломатически через несколько каналов. Я думаю, что вы увидите относительно рано в новогоднем периоде взаимодействие во всех этих сферах, чтобы увидеть, сможем ли мы дипломатическим путем продвинуться разногласий", - сказал Блинкен.

Он отметил, что речь идет именно о существующем диалоге стратегической стабильности между США и Россией, Совете Россия-НАТО, а также Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Блинкен также предупредил о "масштабных последствиях", если "Россия втянется в дальнейшие акты агрессии против Украины".

Вместе с тем помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила журналистам, что США и Россия договорятся о конкретной дате начала переговоров относительно требований Москвы, которая хочет, чтобы НАТО отказалась от любой военной деятельности в Восточной Европе и Украине.

Однако она предупредила, "США четко дали понять, что любой диалог должен основываться на взаимности, учитывать опасения относительно действий России и проходить в полной координации с нашими европейскими союзниками и партнерами".

"Позвольте мне объяснить: без Европы не будет переговоров по европейской безопасности" - сказала Донфрид.