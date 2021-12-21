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Новых встреч Байдена и Путина сейчас нет в планах США, - Блинкен

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Вашингтон, Вторник 21 декабря 2021 21:46
Новых встреч Байдена и Путина сейчас нет в планах США, - Блинкен Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал, планируются ли новые встречи американского и российского президентов. В течение этого года Джо Байден и Владимир Путин провели официальную встречу, виртуальные переговоры и несколько телефонных разговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Блинкена для прессы.

"Президенты встречались дважды: один раз лично в Женеве, а потом всего несколько недель назад по видеосвязи. Давайте посмотрим, до чего дойдет любой из этих разговоров. Новых встреч пока нет в планах", - сказал госсекретарь США.

Блинкен напомнил, что последний разговор Байдена и Путина касался обострения ситуации вокруг Украины. Госсекретарь выразил надежду на то, что конфликт удастся урегулировать политико-дипломатическим путем, в частности через нормандский формат.

Напомним, ранее в Кремле допускали, что до конца этого года может состояться еще один разговор между Байденом и Путиным.

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