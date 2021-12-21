Новых встреч Байдена и Путина сейчас нет в планах США, - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал, планируются ли новые встречи американского и российского президентов. В течение этого года Джо Байден и Владимир Путин провели официальную встречу, виртуальные переговоры и несколько телефонных разговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Блинкена для прессы.

"Президенты встречались дважды: один раз лично в Женеве, а потом всего несколько недель назад по видеосвязи. Давайте посмотрим, до чего дойдет любой из этих разговоров. Новых встреч пока нет в планах", - сказал госсекретарь США.

Блинкен напомнил, что последний разговор Байдена и Путина касался обострения ситуации вокруг Украины. Госсекретарь выразил надежду на то, что конфликт удастся урегулировать политико-дипломатическим путем, в частности через нормандский формат.