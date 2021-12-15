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У Путина допустили возможность еще одного разговора с Байденом в этом году

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Москва, Среда 15 декабря 2021 18:43
У Путина допустили возможность еще одного разговора с Байденом в этом году Фото: президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин до конца года могут провести еще один разговор. Однако со сроками следующей беседы двух лидеров стороны пока не определились.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина, со ссылкой на "РИА Новости".

"Действительно, может состояться еще один разговор (Байдена и Путина - ред.), но пока конкретных договоренностей по срокам нет", - сказал Песков.

Напомним, 7 декабря Байден и Путин провели переговоры в видеоформате, которые продолжались более двух часов. Лидеры обсудили ряд вопросов, включая угрозу российского вторжения в Украину.

Отметим, в Кремле заявили, что Байден и Путин по итогам встречи договорились провести еще один разговор.

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