ru ua
Чт, 23 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Переговори США та РФ щодо України можуть початись у січні, - Блінкен

Новость на русском →
США, Середа 22 грудня 2021 10:04
Переговори США та РФ щодо України можуть початись у січні, - Блінкен Фото: Держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Сполучених Штатах Америки припустили, коли можуть відбутися двосторонні переговори з Росією щодо нарощування військ уздовж кордону України. Там допускають, що вони можуть початися вже в січні 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Держсекретаря США Ентоні Блінкена, яку цитує "Голос Америки".

"Ми готові співпрацювати дипломатично через кілька каналів. Я думаю, що ви побачите відносно рано в новорічному періоді взаємодію у всіх цих сферах, щоб побачити, чи зможемо ми дипломатичним шляхом просунутися щодо розбіжностей", - сказав Блінкен.

Він зазначив, що йдеться саме про існуючий діалог стратегічної стабільності між США і Росією, Раду Росія-НАТО, а також Організацію з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Блінкен також попередив про "масштабні наслідки", якщо Росія "втягнеться в подальші акти агресії проти України".

Разом з тим помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід заявила журналістам, що США та Росія домовляться про конкретну дату початку переговорів щодо вимог Москви, яка хоче, аби НАТО відмовилася від будь-якої військової діяльності в Східній Європі та Україні.

Однак вона попередила, "США чітко дали зрозуміти, що будь-який діалог має ґрунтуватися на взаємності, враховувати побоювання щодо дій Росії та проходити у повній координації з нашими європейськими союзниками та партнерами".

"Дозвольте мені пояснити: без Європи не буде переговорів щодо європейської безпеки" - сказала Донфрід.

Нагадаємо, раніше в Кремлі допускали, що до кінця цього року може відбутися ще одна розмова між Байденом та Путіним.

Додамо, нещодавно у США заявили, що займаються щодо Росії як дипломатією, так і стримуванням. Вашингтон готовий жорстко відповідати на агресивні кроки Москви.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Україна
NEWS
Чи загрожують Україні віялові відключення світла: відповідь Міненерго
Чи загрожують Україні віялові відключення світла: відповідь Міненерго
DAILY
Юрій Вітренко: Є ймовірність, що "Північний потік-2" не запуститься взагалі
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Юрій Вітренко: Є ймовірність, що "Північний потік-2" не запуститься взагалі