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Переговори США-РФ будуть тристоронніми, Україну представить Америка, - Мережко

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Київ, П'ятниця 24 грудня 2021 10:51
Переговори США-РФ будуть тристоронніми, Україну представить Америка, - Мережко Фото: голова Комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

Інтерпретація президента РФ Володимира Путіна в тому, що Росія бере участь у двосторонніх переговорах тільки з США - це його позиція для внутрішніх якихось цілей, пропаганди. Для України критично важливо, щоб США захищали і представляли українські інтереси в цих переговорах з Росією.

Про це заявив у коментарі РБК-Україна голова Комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

За його словами, тут є елементи човникової дипломатії, але найголовніше, що США виступають адвокатом України. Мережко зазначив, що США чітко зробили заяву, що вони не збираються приймати якісь рішення в обхід України, а потім змушувати їх приймати.

"По суті, ці переговори США-Росія будуть тристоронніми. Україна буде там представлена Сполученими Штатами, які будуть захищати наші інтереси і нашу позицію", - заявив він.

Детальніше читайте в матеріалі "Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід".

Нагадаємо, переговори США і РФ по Україні можуть початися в січні.

Раніше в США заявили, що займаються щодо Росії як дипломатією, так і стримуванням. Вашингтон готовий жорстко відповідати на агресивні кроки Москви.

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