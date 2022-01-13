Переговоры Совета Россия-НАТО и государственное регулирование цен на продукты: новости за 12 января

В Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО, Кабинет министров Украины ввел государственное регулирование цен на продукты, в Украине начинается новая волна коронавируса. Подробнее о том, что произошло в среду, 12 января - в материале РБК-Украина.

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

Укрощение Путина. Как США принуждают Кремль отказаться от вторжения в Украину

Внимание цивилизованного мира всю текущую неделю приковано к переговорам РФ и США в разнообразных форматах. Предварительные их итоги оптимизма пока не внушают.

Россияне, похоже, ни на шаг не готовы отступать от своего ультиматума, требуя юридически закрепленных "гарантий безопасности". И происходит все это в искусственном цейтноте: представители Кремля постоянно повторяют, что времени на переговоры практически нет. Что происходит на переговорах России и Запада по Украине и почему в США опубликовали проект новых санкций против РФ и лично Владимира Путина – в материале РБК-Украина.

Кабмин ввел государственное регулирование цен на продукты: список

Кабинет министров Украины ввел предельный уровень торговой надбавки на некоторые продукты. До конца действия карантина розничные торговцы не могут устанавливать наценку выше 10%.

Согласно документу, который обнародовал нардеп Алексей Гончаренко, ограничение касается таки продуктов: сахар-песок; мука пшеничная высшего сорта; макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничной высшего сорта); молоко пастеризованное жирностью 2,5 процента (в пленке); масло подсолнечное; яйца куриные категории С1; птица (тушка куриная); масло сливочное жирностью 72,5 процента.

Шмыгаль: минимальную пенсию для украинцев старше 70 лет поднимут до 3 000 гривен

В 2022 году минимальную пенсию для украинцев старше 70 лет поднимут до 3 000 гривен. Но для этого необходимо, чтобы трудовой стаж был не менее 30-35 лет.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, в 2022 году ожидается повышение пенсий в несколько этапов. В частности, в марте будет проведена индексация, в том числе и для работающих пенсионеров. Программу доплат расширят на украинцев старше 70 лет, будут пересчитаны пенсии для чернобыльцев с инвалидностью, а также продолжится повышение пенсий для 65-летних в связи с ростом минимальной зарплаты.

Курс доллара вырос еще на 20 копеек и обновил 8-месячный максимум

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 января 2022 года установил официальный курс на уровне 27,70 гривен за доллар. Курс вырос на 20 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 13 января 2022 года установлен на таком уровне: 27,7073 гривен за 1 доллар (+0,1980 грн). При этом курс доллара на 12 января составляет: 27,5093 гривен за 1 доллар.

В Украине объявлено штормовое предупреждение

На четверг, 13 января, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Во многих областях будет сильный ветер. Днем в западных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Отметим, что на этой неделе в Украине фиксируют сильные морозы. Температура воздуха в некоторых регионах опустилась до -19 градусов.