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Шмыгаль: минимальную пенсию для украинцев старше 70 лет поднимут до 3 000 гривен

Новина українською →
Киев, Среда 12 января 2022 13:22
Шмыгаль: минимальную пенсию для украинцев старше 70 лет поднимут до 3 000 гривен Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

В 2022 году минимальную пенсию для украинцев старше 70 лет поднимут до 3 000 гривен. Но для этого необходимо, чтобы трудовой стаж был не менее 30-35 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, в 2022 году ожидается повышение пенсий в несколько этапов. В частности, в марте будет проведена индексация, в том числе и для работающих пенсионеров. Программу доплат расширят на украинцев старше 70 лет, будут пересчитаны пенсии для чернобыльцев с инвалидностью, а также продолжится повышение пенсий для 65-летних в связи с ростом минимальной зарплаты.

"Минимальная пенсионная выплата для людей в возрасте от 70 лет со стажем 30-35 лет будет 3 000 гривен", - отметил Шмыгаль.

Напомним, ранее сообщалось, что в январе повышение пенсий получат две категории украинцев.

Кроме того, РБК-Украина разъясняло, как будут расти пенсии в 2022 году, а также привело даты и суммы повышений.

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Денис Шмыгаль Пенсии
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