Шмыгаль: минимальную пенсию для украинцев старше 70 лет поднимут до 3 000 гривен

В 2022 году минимальную пенсию для украинцев старше 70 лет поднимут до 3 000 гривен. Но для этого необходимо, чтобы трудовой стаж был не менее 30-35 лет.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, в 2022 году ожидается повышение пенсий в несколько этапов. В частности, в марте будет проведена индексация, в том числе и для работающих пенсионеров. Программу доплат расширят на украинцев старше 70 лет, будут пересчитаны пенсии для чернобыльцев с инвалидностью, а также продолжится повышение пенсий для 65-летних в связи с ростом минимальной зарплаты.

"Минимальная пенсионная выплата для людей в возрасте от 70 лет со стажем 30-35 лет будет 3 000 гривен", - отметил Шмыгаль.