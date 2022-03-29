Переговоры России и Украины в Стамбуле: все подробности

Новый раунд в Турции

Команды представителей Украины и РФ договорились провести встречу вживую в столице Турции. Переговоры стартуют в 10:30 29 марта и продлятся 30 марта.

Начало встречи делегаций планировалось на вечер 28 марта, но время сместилось из-за логистических проблем.

Место проведения переговоров в Стамбуле согласовали президенты Турции и России. Во время телефонного звонка Владимиру Путину Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция будет способствовать переговорному процессу, а также подчеркнул необходимость скорейшего прекращения огня и улучшения гуманитарной ситуации в Украине.

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Ключевым вопросом на переговорах является создание системы надежных гарантий безопасности. В данную систему должны войти страны, которые станут гарантами безопасности для Украины, в том числе и в военном смысле. Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

По его словам, также чрезвычайно важен вопрос территориальной целостности нашей страны. Однако о будущем оккупированного Крыма и ОРДЛО могут говорить только на высшем уровне президенты Украины и России.

Зеленский об условиях переговоров

Президент Украины сообщил, что самыми главными на переговорах остаются вопросы гарантий безопасности, нейтралитета, безъядерного статуса нашей страны. Поскольку именно расширение НАТО в РФ называли среди поводов для вторжения.

Зеленский также заявил, что подписание мирного договора с Россией возможно только после его личной встречи с Владимиром Путиным и вывода войск с территории Украины.

После полного выведения войск РФ стороны должны закрепить гарантии безопасности с обязательной ратификацией в парламентах стран-гарантов. В Украине должен быть проведен референдум о статусе страны и затем внесены изменения в Конституцию.

Владимир Зеленский назвал информационным вбросом требование о "денацификации" Украины, которые РФ использовала для затягивания переговоров.

"Я сказал, что мы вообще не сядем за стол переговоров, если мы будем говорить о какой-то демилитаризации, какой-то "денацификации". Для меня это совершенно непонятные вещи", - подчеркнул глава государства.

Позиция России

Глава российской переговорной группы Владимир Мединский заявил, что они настаивают комплексном договоре. В нем кроме нейтрального статуса Украины, гарантий безопасности будут и жизненно важные для РФ позиции.

Мединский отметил, что без демилитаризации, "денацификации" Украины, признания Крыма и Донбасса заключение договора между Россией и Украиной маловероятно.

Накануне переговоров в Кремле сообщили, что по итогам встречи в Стамбуле не ожидают саммита президентов Украины и РФ.

Глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение, что переговоры на уровне лидеров стран на данный момент будут контрпродуктивными. "Встреча нужна, как только мы будем иметь ясность в отношении развязки по всем ключевым вопросам", - подчеркул Лавров.

Участники переговоров

В переговорном процессе с украинскую делегацию представляют:

Давид Арахамия - глава фракции "Слуга народа";

Алексей Резников - глава Минобороны;

Михаил Подоляк - советник руководителя Офиса президента;

Андрей Костин - первый замглавы делегации Украины в ТКГ;

Рустем Умеров - депутат ВР;

Николай Точицкий - замглавы МИД.

Представители российской стороны:

Владимир Мединский - помощник президента РФ;

Александр Фомин - замминистра обороны;

Андрей Руденко - замглавы МИД РФ;

Леонид Слуцкий - председатель комитета Госдумы Федерального собрания РФ;

Борис Грызлов - посол РФ в Беларуси.

Чем завершились предыдущие раунды

Первый этап переговоров состоялся 28 февраля на украино-белорусской границе без каких либо предварительных условий. В результате делегации определили приоритетные темы для дальнейших встреч.

3 марта переговорщики обсуждали военный, гуманитарный и политических блок вопросов. Договориться удалось только об организации гуманитрных коридоров для эвакуации мирного населения.

В третий раз делегации провели встречу 7 марта и обсудили улучшение логистики гуманитарных вопросов. Также были созданы рабочие подгруппы.

10 марта в Турции прошла встреча глав МИД Украины, России и Турции. Достигнуть заявленной цели об установлении режима прекращения огня не удалось. Дмитрий Кулеба на переговорах настаивал на разблокировании гуманитарного коридора из Мариуполя. Сергей Лавров продолжил озвучивать первоначальные требования РФ.

14-15 марта переговоры делегаций продолжились. Работа подгрупп проводилась в режиме видеоконференций.

После одной из дальнейших встреч в сети появился якобы проект мирного договора между Россией и Украиной из 15 пунктов, среди которых отказ Киева от амбиций по вступлению в НАТО, сокращение ВСУ, отказ от размещения иностранных военных баз. В Офисе президента назвали этот документ лишь черновиком запросов российской стороны.