Переговори Росії та України у Стамбулі: всі подробиці

Новий раунд у Туреччині

Команди представників України та РФ домовилися провести зустріч наживо у столиці Туреччини. Переговори стартують о 10:30 29 березня та триватимуть 30 березня.

Початок зустрічі делегацій планувався на вечір 28 березня, але час змістився через логістичні проблеми.

Місце проведення переговорів у Стамбулі погодили президенти Туреччини та Росії. Під час телефонного дзвінка Володимиру Путіну Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Туреччина сприятиме переговорному процесу, а також наголосив на необхідності якнайшвидшого припинення вогню та покращення гуманітарної ситуації в Україні.

Порядок денний

Ключовим питанням на переговорах є створення системи надійних гарантій безпеки. До цієї системи мають увійти країни, які стануть гарантами безпеки для України, зокрема й у військовому сенсі. Про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк.

За його словами, також надзвичайно важливим є питання територіальної цілісності нашої країни. Проте про майбутнє окупованого Криму та ОРДЛО можуть говорити лише на найвищому рівні президенти України та Росії.

Зеленський про умови переговорів

Президент України повідомив, що найголовнішими на переговорах є питання гарантій безпеки, нейтралітету, без'ядерного статусу нашої країни. Оскільки саме розширення НАТО у РФ називали серед приводів для вторгнення.

Зеленський також заявив, що підписання мирного договору з Росією можливе лише після його особистої зустрічі з Володимиром Путіним та виведення військ з території України.

Після повного виведення військ РФ сторони мають закріпити гарантії безпеки з обов'язковою ратифікацією у парламентах країн-гарантів. В Україні має бути проведений референдум про статус країни і потім внесено зміни до Конституції.

Володимир Зеленський назвав інформаційним вкиданням вимогу про "денацифікацію" України, яку РФ використала для затягування переговорів.

"Я сказав, що ми взагалі не сядемо за стіл переговорів, якщо ми говоритимемо про якусь демілітаризацію, якусь "денацифікацію". Для мене це абсолютно незрозумілі речі", - наголосив глава держави.

Позиція Росії

Глава російської переговорної групи Володимир Мединський заявив, що вони наполягають на комплексному договорі. У ньому крім нейтрального статусу України гарантій безпеки будуть і життєво важливі для РФ позиції.

Мединський зазначив, що без демілітаризації, "денацифікації" України, визнання Криму та Донбасу укладення договору між Росією та Україною є малоймовірним.

Напередодні переговорів у Кремлі повідомили, що за підсумками зустрічі у Стамбулі не очікують саміту президентів України та РФ.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров висловив думку, що переговори на рівні лідерів країн на даний момент будуть контрпродуктивними. "Зустріч потрібна, як тільки ми матимемо ясність щодо розв'язання усіх ключових питань", - наголосив Лавров.

Учасники переговорів

У переговорному процесі українську делегацію представляють:

Давид Арахамія – голова фракції "Слуга народу";

Олексій Резніков – голова Міноборони;

Михайло Подоляк – радник керівника Офісу президента;

Андрій Костін – перший заступник голови делегації України у ТКГ;

Рустем Умєров – депутат ВР;

Микола Точицький – заступник глави МЗС.

Представники російської сторони:

Володимир Мединський – помічник президента РФ;

Олександр Фомін - заступник міністра оборони;

Андрій Руденко – заступник глави МЗС РФ;

Леонід Слуцький - голова комітету Держдуми Федеральних зборів РФ;

Борис Гризлов – посол РФ у Білорусі.

Чим завершилися попередні раунди

Перший етап переговорів відбувся 28 лютого на українсько-білоруському кордоні без жодних попередніх умов. В результаті делегації визначили пріоритетні теми для подальших зустрічей.

3 березня переговорники обговорювали військовий, гуманітарний та політичний блок питань. Домовитися вдалося лише про організацію гуманітрних коридорів для евакуації мирного населення.

Втретє делегації провели зустріч 7 березня та обговорили покращення логістики гуманітарних питань. Також було створено робочі підгрупи.

10 березня у Туреччині відбулася зустріч глав МЗС України, Росії та Туреччини. Досягти заявленої мети щодо встановлення режиму припинення вогню не вдалося. Дмитро Кулеба на переговорах наполягав на розблокуванні гуманітарного коридору із Маріуполя. Сергій Лавров продовжив озвучувати початкові вимоги РФ.

14-15 березня переговори делегацій продовжились. Робота підгруп проводилася в режимі відеоконференцій.

Після однієї з наступних зустрічей у мережі з'явився нібито проект мирного договору між Росією та Україною з 15 пунктів, серед яких відмова Києва від амбіцій щодо вступу до НАТО, скорочення ЗСУ, відмова від розміщення іноземних військових баз. В Офісі президента назвали цей документ лише чернеткою запитів російської сторони.