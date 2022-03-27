Сначала вывод войск, потом договор: Зеленский о переговорах с Россией
В воскресенье, 27 марта, во время интервью российским журналистам Зеленский прокомментировал главные условия переговоров с Россией. Он так же рассказал о процедуре подписания мирного договора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Президента.
В интервью российским журналистам, Владимир Зеленский рассказал о переговорах с Россией. Он заявил, что подписание договора, возможно только во время личной встречи с Путиным. Президент так же отметил, что вначале должен произойти полный вывод российских войск.
"Вот мы встретились, мы с ним договорились, этого достаточно — нашего с ним договора с подписями, печатями, хоть кровью. Этого достаточно, чтобы начать процесс вывода войск. Войска должны быть выведены, гарантии все подпишут и все. Это все будет работать дальше. Дальше ратификация в парламенте, референдум несколько месяцев, а затем изменения в Конституцию.", - заявил Президент.
Отметим, что Зеленский заявлял, что российским войскам был отдан приказ уничтожать абсолютно все.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.