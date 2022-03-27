Встретятся в Стамбуле. Эрдоган согласовал с Путиным место для переговоров Украины и РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. На встрече обсуждались переговоры России и Украины из-за войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Анадолу ".

Как сообщает издание, Эрдоган и Путин договорились, что следующая встреча переговорных команд России и Украины состоится в Стамбуле.

"Подчеркнув необходимость скорейшего установления режима прекращения огня и мира между Россией и Украиной и улучшения гуманитарной ситуации в регионе, президент Эрдоган заявил, что Турция будет и впредь всячески способствовать этому процессу", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее представитель украинской делегации на переговорах Давид Арахамия сообщал, что новый раунд переговоров между Украиной и Россией состоится в очном формате в Турции в конце марта.