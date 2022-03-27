Украина настаивает на системе гарантий безопасности, - Подоляк
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что одним из ключевых элементов переговоров по завершению войны, начатой РФ против Украины, является создание системы четких и надежных гарантий безопасности для страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Украина настаивает на системе гарантий безопасности, в которую войдут страны, готовые предоставить эти гарантии, в том числе и в военном смысле. От этого зависит многое другое", - подчеркнул Подоляк, добавив, что такая система гарантий невозможна без участия, прежде всего, США.
Он отметил, что в переговорах с РФ есть определенный прогресс в рабочих подгруппах, но в целом продвижение пока не такое, как хотелось бы украинской стороне.
По его словам, для Украины чрезвычайно важен вопрос территориальной целостности. Поэтому такой сложный вопрос, как будущее временно оккупированного Крыма и ОРДЛО, должны решать только президенты Украины и России.
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