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Переговоры России и Украины: первые подробности

Автор: Илона Свиридова

Сегодня, 14 марта, проходит четвертый раунд переговоров России и Украины, на которых обсуждаются условия прекращения войны.

РБК-Украина публикует первые подробности сегодняшних переговоров.

Коммуникация идет тяжело, но идет

По состоянию на 12:20 переговоры продолжаются. Как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, коммуникация идет тяжело.

"Стороны активно выражают свои позиции уже уточненные. Коммуникация тяжело, но идет. Причина разногласий в том, что у нас очень разные политические системы. Украина - свободный диалог в обществе и обязательный консенсус. Россия - это ультимативное подавление собственного общества", - написал он в своем Twitter.

Напомним, как заявлял участник делегации, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, переговоры с российской стороной идут нон-стоп, а 14 марта будет своеобразное подведение итогов.

А президент Владимир Зеленский отметил, что у этих переговоров одна цель - сделать возможной встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

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Война России против Украины