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"Все ждут новостей, вечером обязательно доложим": Зеленский о переговорах с РФ

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Киев, Понедельник 14 марта 2022 14:28
"Все ждут новостей, вечером обязательно доложим": Зеленский о переговорах с РФ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Илона Свиридова

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшние переговоры с Россией. Он пообещал, что результаты очередного раунда будут известны вечером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его обращение.

"Нужно держаться, нужно сражаться, чтобы победить. Чтобы пройти к заслуженному украинцами миру. Честный мир, с гарантиями безопасности для нашего государства. Чтобы положить это на бумагу. В переговорах, сложных переговорах. Сегодня началась встреча делегаций. Она продолжается. Все ждут новостей. Вечером. Вечером обязательно доложим", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее участник делегации Михаил Подоляк заявлял, что сегодняшние переговоры России и Украины об условиях прекращения войны идут тяжело. Обе стороны выражают уточненные позиции, но есть разногласия.

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