Подоляк о переговорах с РФ: они идут нон-стоп, а завтра подведем итоги
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что завтра, 14 марта, действительно состоятся переговоры с Россией. Однако, по его словам, переговоры идут нон-стоп, а завтра будет подведение итогов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу Подоляка.
"Еще раз. Переговоры продолжаются нон-стоп в формате видеоконференций. Постоянно работают рабочие группы. Большой объем вопросов требует постоянного внимания. В понедельник, 14 марта, состоится переговорная сессия для подведения предварительных итогов", - заявил представитель Банковой.
Напомним, сегодня в Кремле анонсировали новый раунд переговоров с Украиной. Как заявляла российская сторона, переговоры запланированы на 14 марта.
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