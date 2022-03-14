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Переговори Росії та України: перші подробиці

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Київ, Понеділок 14 березня 2022 12:25
Переговори Росії та України: перші подробиці Фото: переговори Росії і України пройшли сьогодні (t me itsdonetsk)
Автор: Ілона Свиридова

Сьогодні, 14 березня, проходить четвертий раунд переговорів Росії та України, на яких обговорюються умови припинення війни.

РБК-Україна публікує перші подробиці сьогоднішніх переговорів.

Комунікація йде важко, але йде

Станом на 12:20 переговори тривають. Як зазначив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, комунікація йде важко.

"Сторони активно висловлюють свої позиції, вже уточнені. Комунікація важко, але йде. Причина розбіжностей у тому, що в нас дуже різні політичні системи. Україна - вільний діалог у суспільстві та обов'язковий консенсус. Росія - це ультимативне придушення власного суспільства", - написав він. у своєму Twitter.

Нагадаємо, як заявляв учасник делегації, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, переговори з російською стороною йдуть нон-стоп, а 14 березня буде своєрідне підведення підсумків.

А президент Володимир Зеленський зазначив, що у цих переговорів одна мета - зробити можливою зустріч з російським президентом Володимиром Путіним.

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