Переговори Росії та України: перші подробиці

Фото: переговори Росії і України пройшли сьогодні (t me itsdonetsk)

Сьогодні, 14 березня, проходить четвертий раунд переговорів Росії та України, на яких обговорюються умови припинення війни.

РБК-Україна публікує перші подробиці сьогоднішніх переговорів.

Комунікація йде важко, але йде Станом на 12:20 переговори тривають. Як зазначив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, комунікація йде важко. "Сторони активно висловлюють свої позиції, вже уточнені. Комунікація важко, але йде. Причина розбіжностей у тому, що в нас дуже різні політичні системи. Україна - вільний діалог у суспільстві та обов'язковий консенсус. Росія - це ультимативне придушення власного суспільства", - написав він. у своєму Twitter.