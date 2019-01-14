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Переговоры России и Японии о мирном договоре завершились провалом

Новости » Политика    14.01.2019 - 15:58
Переговоры России и Японии о мирном договоре завершились провалом
Фото: Сергей Лавров (flickr.com/mfarussia)

Лавров назвал неприемлемым упоминание в японском законодательстве Курильских островов как "северных территорий" для России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал возмутительными заявления советника премьер-министра Японии о роли Соединенных Штатов Америки в переговорах Москвы и Токио по мирному договору. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

Лавров рассказал о разногласиях России и Японии по теме мирного договора. Глава МИД РФ отметил, что признание Японией суверенитета России над всеми островами Курильской гряды является необходимым шагом для дальнейших переговоров по мирному договору.

"Мы сегодня подтвердили готовность работать на основе декларации 1956 года, что означает, прежде всего, незыблемость первого шага признания нашими японскими соседями итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет Российской Федерации над всеми островами Южной Курильской гряды", - сказал Лавров.

Он назвал неприемлемым упоминание в японском законодательстве Курильских островов как "северных территорий" для России.

По словам Лаврова, в ходе переговоров "обозначено то круг вопросов, которые вместе с японскими друзьями необходимо взять в проработку, прояснить и потом постараться достигать по каждому из этих вопросов общепринятых подходов".

Напомним, ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ поклялся поставить точку в переговорах по Курилам.

В октябре Абэ отметил, что Япония намерена заключить мирный договор из РФ по итогам Второй мировой войны только после решения территориальных вопросов.

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