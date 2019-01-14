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Переговори Росії і Японії щодо мирного договору завершилися провалом

Новини » Політика    14.01.2019 - 15:58
Переговори Росії і Японії щодо мирного договору завершилися провалом
Фото: Сергій Лавров (flickr.com/mfarussia)

Лавров назвав неприйнятним згадку в японському законодавстві Курильських островів як "північних територій" для Росії

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав обурливими заяви радника прем'єр-міністра Японії про роль Сполучених Штатів Америки в переговорах Москви і Токіо щодо мирного договору. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Лавров розповів про розбіжності Росії і Японії по темі мирного договору. Глава МЗС РФ відзначив, що визнання Японією суверенітету Росії над усіма островами Курильської гряди є необхідним кроком для подальших переговорів по мирному договору.

"Ми сьогодні підтвердили готовність працювати на основі декларації 1956 року, що означає, перш за все, непорушність першого кроку визнання нашими японськими сусідами підсумків Другої світової війни в повному обсязі, включаючи суверенітет Російської Федерації над усіма островами Південної Курильської гряди", - сказав Лавров.

Він назвав неприйнятним згадку в японському законодавстві Курильських островів як "північних територій" для Росії.

За словами Лаврова, в ході переговорів "позначене те коло питань, які разом з японськими друзями необхідно взяти в опрацювання, прояснити і потім постаратися досягати по кожному з цих питань загальноприйнятних підходів".

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе поклявся поставити крапку в переговорах щодо Курил.

У жовтні Абе зазначив, що Японія має намір укласти мирний договір з РФ за підсумками Другої світової війни тільки після вирішення територіальних питань.

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