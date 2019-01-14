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Росія оголосила про старт переговорів щодо мирного договору з Японією

Новини » Політика    14.01.2019 - 12:16
Росія оголосила про старт переговорів щодо мирного договору з Японією
Фото: Сергій Лавров (flickr.com/mfarussia)

Росія і Японія намагаються укласти мирний договір за підсумками Другої світової війни

Російська Федерація та Японія розпочали переговори про проблему мирного договору за підсумками Другої світової війни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

За словами Лаврова, російська і японська сторони почали вести переговори щодо проблеми мирного договору.

"У відповідності до доручення наших керівників за підсумками зустрічей на вищому рівні в Сінгапурі в листопаді і в Буенос-Айресі в грудні минулого року ми починаємо сьогодні переговори над проблемою мирного договору", - заявив Лавров.

Також повідомляється, що інтереси Токіо на переговорах представляє міністр закордонних справ Японії Таро Коно. Крім того, планується, що в кінці січня японський прем'єр Сіндзо Абе відвідає Росію, де проведе переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе поклявся поставити крапку в переговорах щодо Курил.

У жовтні Абе він зазначив, що Японія має намір укласти мирний договір з РФ за підсумками Другої світової війни тільки після вирішення територіальних питань.

Після війни Курильські острови Ітуруп, Кунашир, Шикотан і група Хабомай увійшли до складу СРСР. Японія продовжує оскаржувати це рішення і домагається повернення островів.

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