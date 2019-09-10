Денисова: 10 освобожденных политзаключенных были помилованы президентом России

Фото: Людмила Денисова (РБК-Украина)

Эдема Бекирова освободили под личное обязательство украинского омбудсмена

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что в отношении десяти политзаключенных украинцев, которые были освобождены в результате обмена пленными между Украиной и Россией, было принято решение о помиловании, еще один был отпущен под личное обязательство. Об этом она сообщила в эфире программы "Сніданок з 1+1".

По ее словам, Эдема Бекирова освободили под личное обязательство украинского омбудсмена.

"В отношении 10 из политзаключенных было прошение о помиловании и они были помилованы президентом РФ, один - господин Бекиров был освобожден под личное обязательство. 24 украинских моряка были освобождены под обязательство мое, как человека, который заслуживает доверия в соответствии со ст.3 УПК РФ", - заявила она.

При этом она отметила, что действительно в Российской Федерации продолжаются следственные действия в отношении украинцев.

"Сейчас продолжается ознакомление с материалами дела. Наши моряки ознакомились, продолжают ознакамливаться адвокаты. Согласно решению Трибунала ст. 119 предусматривает, что Трибунал не считает необходимым от России приостановить уголовное преследование в отношении 24 украинских моряков. При этом ст. 124 обязывает Россию незамедлительно освободить корабли и моряков", - рассказала омбудсмен.

Денисова подчеркнула, что в Украине все моряки свободные граждане.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Людмила Денисова заявляла, что Олегу Сенцову и Александру Кольченко, освобожденным с тюрем Российской Федерации, организовали временное жилье.

Как известно, обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией состоялся 7 сентября. Из российского плена были освобождены 24 украинских моряка и 11 политзаключенных. В частности, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Эдем Бекиров, Владимир Балух, Павел Гриб, Станислав Клых, Александр Кольченко, Евгений Панов, Артур Панов и Николай Карпюк.